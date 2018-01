Empfehlung - SV Bad Bentheim gewinnt auch das Masters

Emlichheim. Kein Spiel verloren – und trotzdem nur Zweiter geworden. Diese Erfahrung mussten die Landesliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn am letzten Tag des Grafschafter Hallenmasters in Emlichheim machen. Die Entscheidung über den Turniersieg fiel erst in der Verlängerung des Finales. Und da hatte der SV Bad Bentheim, der am Sonntag ebenfalls ohne Niederlage bis ins Endspiel gekommen war, die besseren Karten. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit von zwölf Minuten – Mirco Fischer hatte zum 1:0 (2.) für Bad Bentheim getroffen, Eike Schrader gelang der 1:1-Ausgleich (10.) – setzten sich die Obergrafschafter im Penaltyschießen mit 2:1 durch. Vorwärts-Spieler Joshua Sausmikat konnte den fünften und damit letzten Versuch seiner Mannschaft nicht im Tor des SV Bad Bentheim unterbringen. Was folgte, war eine rot-weiße Jubeltraube.