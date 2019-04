SV Bad Bentheim: Das Gerüst der neuen Mannschaft steht

Während die Bentheimer Fußballer am Freitag in Langen den Druck auf den Bezirksliga-Tabellenführer erhöhen können, basteln die Klubverantwortlichen am Kader für die neue Saison. 17 Zusagen liegen dem Trainer Wessels vor, er hofft noch auf externe Zugänge.