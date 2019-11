Empfehlung - SV Bad Bentheim besetzt Posten der Sportlichen Leiter neu

Bad Bentheim Die Fußballabteilung des SV Bad Bentheim hat kürzlich die Posten der Sportlichen Leitung neu besetzt. In dieser Funktion kümmern sich Bernhold Nünning und Harald Koning um die sportlichen Belange der 1. und 2. Mannschaft. Nünning und Koning können auf eine lange SVB-Vergangenheit zurückblicken. So standen die neuen Sportlichen Leiter schon in früheren Jahren für die SVB-Teams als verantwortliche Trainer an der Seitenlinie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-bad-bentheim-besetzt-posten-der-sportlichen-leiter-neu-328154.html