Empfehlung - SV Alemannia zieht unter die große Tribüne am Heideweg

Nordhorn Seit seiner Gründung im Jahr 1952 war der Sportverein Alemannia Nordhorn am Vennweg zu Hause, doch schon lange stand fest, dass der Klub an diesem Standort keine Zukunft mehr hat. Spätestens im September endet dort der Fußball-Spielbetrieb, es entsteht ein neues Baugebiet. Nach einem Beschluss des Nordhorner Sportausschusses findet der SV Alemannia seine neue Heimat auf dem städtischen Sportgelände am Heideweg: Unterhalb der großen, 2007 eröffneten Tribüne des Stadions, in dem Eintracht Nordhorn seine Fußballspiele austrägt, sollen die Alemannen ein neues Clubheim sowie Geschäfts- und Besprechungsräume, eine kleine Küche sowie Lagerräume für die Kostüme der großen Karnevalsabteilung erhalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-alemannia-zieht-unter-die-grosse-tribuene-am-heideweg-239268.html