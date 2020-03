Empfehlung - SuSa-Trainer hat 20 Spielerinnen auf dem Zettel

Suddendorf Die Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil verlief – wie bei fast allen Fußballermannschaften in der Grafschaft – angesichts des schlechten Wetters ziemlich holprig. Trotzdem freuen sich die Oberliga-Frauen des SV Suddendorf-Samern auf das Heimspiel am Sonntag um 15.30 Uhr gegen Union Meppen, mit dem die Winterpause zu Ende geht. „Schön, dass es endlich wieder los geht“, sagt Trainer Heino Bergjan und zählt für das erste Spiel des Jahres gleich 20 Zusagen. Weil auf den Rasenplätzen in Suddendorf und Samern nichts geht an diesem Wochenende, weicht die ranghöchste Mannschaft des Landkreises auf den Kunstrasen des FC Schüttorf 09 aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/susa-trainer-hat-20-spielerinnen-auf-dem-zettel-346829.html