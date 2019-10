Empfehlung - SuSa-Frauen gleichen ganz spät aus

Suddendorf Die Oberliga-Fußballerinnen des SV Suddendorf-Samern haben im Heimspiel gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf ein 2:2 (0:1)-Unentschieden geholt. Saskia Kochler (Foto) sicherte den Gastgeberinnen den einen Punkt durch einen Kopfballtreffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit – und machte Heino Bergjan, der das Team gemeinsam mit Herwin Kerkhoff trainiert, an seinem Ehrentag ein passendes Geburtstagsgeschenk. „Für uns war das ein gefühlter Sieg", sagte Bergjan, der seine Mannschaft für ihre gute Moral lobte. Denn: Die Obergrafschafterinnen glichen einen 0:2-Rückstand noch aus. Die Gäste waren im ersten Durchgang früh in Führung gegangen und legten nach der Pause zügig einen weiteren Treffer nach. Nach dem ersten Gegentor hatten Lisa Bookholt und Kathrin Bookholt gute Chancen auf den Ausgleich, waren aber nicht erfolgreich. Auf der Gegenseite parierte SuSa-Torhüterin Gerti Hesping zwei Mal ganz stark. Die Gastgeberinnen schöpften durch ein Traumtor von Irena Geric, die einen Freistoß aus Nähe der Mittellinie direkt im Dreiangel versenkte, neue Hoffnung (63.). Der SV SuSa versuchte alles und wurde mit Kochlers Kopfballtreffer nach Ecke von Geric belohnt. Die Obergrafschafterinnen hatten im zweiten Durchgang Glück, als die Gäste nur das Torgestänge trafen.