Superstar LeBron James verzichtet auf WM-Teilnahme

dpaLos Angeles Der NBA-Profi von den Los Angeles Lakers bestätigte dem Online-Portal „The Athletic“, dass er Nationaltrainer Gregg Popovich bereits abgesagt hat. „Ich liebe Pop, alles an ihm. Aber dieser Sommer ist kein guter für mich“, erklärte der 34-Jährige. Stattdessen will sich James in dieser Zeit auf den Kinofilm „Space Jam“ konzentrieren, in dem er eine Hauptrolle einnehmen wird. Der Film soll im Jahr 2021 erscheinen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/superstar-lebron-james-verzichtet-auf-wm-teilnahme-289964.html