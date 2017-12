Empfehlung - Stürmer Joshua Sausmikat spielt wieder für Vorwärts Nordhorn

how Nordhorn. Sie hatten ihn im Sommer nur ungern ziehen lassen zum Ligakonkurrenten SC Melle, doch weil Joshua Sausmikat in Osnabrück ein BWL-Studium aufgenommen hat, legten die Verantwortlichen des SV Vorwärts ihrem Leistungsträger keine Steine in den Weg. Diese Kooperationsbereitschaft kommt den Nordhornern jetzt zu Gute: Sausmikat zieht es bereits nach einem halben Jahr in Melle zurück in die Heimat, und der Verein aus dem Landkreis Osnabrück erteilte ohne großes Murren die Freigabe. „Wir kriegen einen hochklassigen Landesligaspieler zurück“, strahlte Fußballobmann Jürgen Menger, und Trainer Henning Schmidt freut sich über einen Allrounder, der ohne Eingewöhnung auskommt und die Mannschaft auf vielen Positionen verstärken kann. „Mit Joshua sind wir auch taktisch viel flexibler aufgestellt“, sagt er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/stuermer-joshua-sausmikat-spielt-wieder-fuer-vorwaerts-nordhorn-218835.html