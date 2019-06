Empfehlung - Struff folgt Zverev ins Achtelfinale in Halle/Westfalen

dpaHalle/Westfalen Nach dem Halbfinal-Einzug beim ATP-Turnier in Stuttgart in der vergangenen Woche setzte der 29-jährige Sauerländer mit dem 6:4, 6:4 über Laslo Djere aus Serbien in nur 70 Minuten seinen Erfolgszug fort. Der Weltranglisten-35. trifft nun im Achtelfinale auf den an Nummer drei gesetzten Russen Karen Chatschanow.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/struff-folgt-zverev-ins-achtelfinale-in-hallewestfalen-302960.html