dpaWinston-Salem. In einem hartumkämpften Match siegte der Deutsche nach mehr als 2:30 Stunden 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:3). In der nächsten Runde des mit 664 825 Dollar dotierten Hartplatzturniers im US-Staat North Carolina trifft Struff auf den Kroaten Borna Ćorić, der überraschend 7:5, 6:2 den US-Amerikaner John Isner gewann. Isner siegte 2011 und 2012 in Winston-Salem(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/struff-beim-turnier-in-winston-salem-im-viertelfinale-204820.html