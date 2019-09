Empfehlung - Stroot: „Dürfen nicht zu sehr in Enttäuschung versinken“

Nordhorn Die 23:25-Niederlage bei HBW Balingen-Weilstetten hatten sie bei der HSG Nordhorn-Lingen am Montagmorgen „noch nicht wirklich verdaut“, wie Matthias Stroot einräumte. Doch immerhin wurde die Stimmung des Geschäftsführers des Handball-Bundesligisten durch eine erfreuliche Nachricht aufgehellt: Die Verletzung von Robert Weber ist offenbar doch nicht so schlimm wie befürchtet. „So wie es aussieht, kann er am Mittwoch in Magdeburg spielen“, war Stroot erleichtert, nachdem ihn die Diagnose von Mannschaftsarzt Dr. Arno Schumacher erreicht hatte: Demnach hat sich der Rechtsaußen in Balingen eine Kapselzerrung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Welchen Stellenwert der österreichische Nationalspieler genießt, machte Sky-Experte Martin Schwalb deutlich: „Ein spektakulärer Spieler“, schwärmte der frühere Bundesligatrainer vom 33-Jährigen, „es macht Spaß, ihm zuzusehen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/stroot-duerfen-nicht-zu-sehr-in-enttaeuschung-versinken-316479.html