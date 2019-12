Empfehlung - Stroeve führt Landesbestenliste gleich vier Mal an

Nordhorn In der Landesbestenliste der Leichtathletik sind wie in den Vorjahren mehrere Grafschafter Seniorinnen und Senioren mit vorderen Plätzen vertreten. Insgesamt 17 Spitzenplätze nehmen die Altersklassensportler ein. Dabei ist Edith Stiepel mit ihrem beim Berlin-Marathon aufgestellten Kreisrekord (2:59:28 Stunden) die Führende in ihrer Altersklasse W35. Die besondere Leistung wird dadurch deutlich, dass sie in der Frauenwertung auf Rang zwei geführt wird. Außerdem nimmt die LCN-Athletin über die Halbmarathonstrecke mit ihrer Zeit von 1:27:46 Stunden, mit der sie Landesmeisterin wurde, den Spitzenplatz ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/stroeve-fuehrt-landesbestenliste-gleich-vier-mal-an-335841.html