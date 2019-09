Empfehlung - Stroeve bei deutscher 10-km-Meisterschaft auf Platz zwei

Siegburg Heinz Stroeve hat sein Ziel erreicht: Der Läufer des SC Union Emlichheim belohnte sich bei der deutschen Meisterschaft im 10-km-Straßenlauf für seinen umfangreichen Trainingsaufwand mit der Silbermedaille der Klasse M70. In Siegburg lief er in 43:52 Minuten. Der Meistertitel war für Stroeve nicht erreichbar, da sich mit Winfried Schmidt (TuS Köln) der haushohe Favorit in das große Teilnehmerfeld der über 500 Läuferinnen und Läufer eingereiht hatte. Und der Kölner wiederholte seinen Vorjahreserfolg überlegen in 40:33 Minuten. Der vier Mal zu durchlaufende Stadtkurs mit seinen vielen Erhebungen und Kopfsteinpassagen war ein anspruchsvoller Parcours. „Insofern bin ich mit meiner Zeit zufrieden und über den Vizetitel glücklich“, strahlte Stroeve, der seinen zweiten Platz mit einem Vorsprung von 1:15 Minuten gegenüber dem Dritten gut absichern konnte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/stroeve-bei-deutscher-10-km-meisterschaft-auf-platz-zwei-318955.html