Empfehlung - Strafpunkte-Sammler Vettel muss Rennsperre fürchten

dpaSingapur Bei zwölf Strafpunkten greift laut Reglement eine Rennsperre. Zuletzt hatte Vettel beim Ferrari-Heimspiel in Italien drei Strafzähler kassiert und ist damit vor dem Nachtrennen in Singapur am Sonntag einer Zwangspause gefährlich nahe gerückt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/strafpunkte-sammler-vettel-muss-rennsperre-fuerchten-319215.html