Empfehlung - Stina Vrielmann mischt weiter in der deutschen Spitze mit

Hofheim Beim deutschen Ranglisten-Turnier der Badminton-Jugend in Hofheim hat sich Stina Vrielmann in allen drei U19-Konkurrenzen in den Top Ten qualifiziert. Pech hatte das Talent des TuS Neuenhaus mit einer unglücklichen Auslosung im Mixed-Wettbewerb.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/stina-vrielmann-mischt-weiter-in-der-deutschen-spitze-mit-305609.html