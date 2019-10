Empfehlung - Stina Vrielmann holt bei deutscher Rangliste Silber

Gera Bei der 3. Deutschen Badminton-Rangliste der Altersklassen U17 und U19 in Gera konnte Stina Vrielmann aus Neuenhaus im Doppel am vergangenen Wochenende einen Erfolg verzeichnen: Zusammen mit ihrer Stamm-Partnerin Patricia Reu aus Schwinde erreichte sie in beeindruckender Manier das Finale und gewann die Silbermedaille. Im Endspiel waren Mareike Bittner, die beim TV Hofheim bereits Erfahrung in der 2. Badminton-Bundesliga gesammelt hat, und Caroline Huang aus Hessen jedoch etwas zu stark. Mit dem zweiten Platz wurden die Erwartungen von Stina Vrielmann und Patricia Reu dennoch übertroffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/stina-vrielmann-holt-bei-deutscher-rangliste-silber-322840.html