Stephens gewinnt erstes Match in Kerber-Gruppe

dpaSingapur Die Weltranglisten-Sechste rang in Singapur im Tennis-Duell zweier US-Open-Siegerinnen Naomi Osaka 7:5, 4:6, 6:1 nieder. Die Partie dauerte 2:24 Stunden. Die US-Amerikanerin Stephens hatte 2017 die US Open gewonnen, die Japanerin Osaka sicherte sich im vergangenen September den Grand-Slam-Titel in New York.(...)