Empfehlung - Startpunkt Prag: Löw setzt auf „Fixpunkte“

dpaPrag. Auch Joachim Löw ist richtig gespannt. Beim Start in die WM-Saison soll die neue Mischung aus gestandenen Weltmeistern und den nachdrängenden Confed-Cup-Siegern von Russland am Abend in Prag im Qualifikationsspiel gegen Tschechien auf Anhieb als Fußballeinheit harmonieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/startpunkt-prag-loew-setzt-auf-fixpunkte-205907.html