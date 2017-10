Starterfelder bei Reitturnier in Emlichheim sind gut gefüllt

Einen guten Zulauf gibt es beim Reitturnier des RFV Emlichheim am kommenden Wochenende. In 19 Prüfungen treten die besten Springreiter der Region an. Höhepunkte sind die Springprüfungen der Klasse M am Sonnabend und Sonntag.