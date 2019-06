Empfehlung - Start nach Maß für Filip John bei der U21-WM in Thailand

Udon Thani Der Schüttorfer Beachvolleyballer Filip John ist optimal in die U21-Weltmeisterschaft in Thailand gestartet. Zusammen mit Rudy Schneider aus Bocholt hat er nicht nur die Qualifikation erfolgreich überstanden, sondern auch zum Start der Vorrunde einen Sieg gefeiert. Am Mittwoch schlug das deutsche Nationalteam die Lokalmatadore Phickakon Narathon und Phanupong Thanan mit 21:17, 21:23 und 15:13 – und zeigten dabei starke Nerven. Im engen Tiebreak behielten sie die Oberhand. „Wir hätten auch deutlicher gewinnen können, aber am Ende zählt der Sieg“, betonte Filip John, der am Donnerstag um den Einzug in die K.o.-Phase kämpft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/start-nach-mass-fuer-filip-john-bei-der-u21-wm-in-thailand-303150.html