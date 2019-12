Empfehlung - Starkes Signal: Weber bleibt bis 2023 bei der HSG

Nordhorn Bereits bei seinem ersten Besuch mitten im Hochsommer haben sich Robert Weber und seine Familie sehr gut aufgehoben gefühlt in Nordhorn. Dieser positive Eindruck hat sich bei dem österreichischen Handball-Nationalspieler, der in seinem ersten Halbjahr für die HSG Nordhorn-Lingen der mit Abstand beste Torschütze war, verfestigt: Unmittelbar vor der Europameisterschaft unter anderem im eigenen Land verlängerte der 34-Jährige seinen Vertrag bei der HSG vorzeitig um gleich zwei Jahre bis 2023. „Ich freue mich riesig darüber und bin sehr glücklich, langfristig ein Teil der HSG-Familie sein zu können“, sagt der Rechtsaußen. Zwar laufe es in der 1. Bundesliga bislang nicht gut, er sieht aber die positive Gesamtentwicklung der HSG Nordhorn-Lingen: „Ich bin vom Projekt absolut überzeugt und das Potenzial in der Mannschaft ist da“, sagte er im Gespräch mit den GN, „deshalb habe ich mich entschieden, langfristig hierzubleiben, um das Ganze mitzugestalten und zu helfen, wo ich kann.“ (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/starkes-signal-weber-bleibt-bis-2023-bei-der-hsg-337115.html