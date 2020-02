Empfehlung - Starker Teamauftritt der Waspo-Schwimmer in Osnabrück

Osnabrück Die Schwimmer des Waspo Nordhorn haben beim Landesliga-Wettbewerb der deutschen Mannschaftsmeisterschaft (DMS) im Osnabrücker Nettebad den fünften Platz belegt und sich damit erneut für die Landesliga qualifiziert. Der Teamwettkampf ist für viele Vereine ein absoluter Saisonhöhepunkt, auf den sich die Schwimmer akribisch vorbereiten. Die Nordhorner konnten dank starker Leistungen und vieler persönlichen Bestzeiten den Klassenerhalt mit 16.562 Punkten souverän meistern. Insgesamt kämpften in Osnabrück zehn Frauen- und zehn Männermannschaften um den Aufstieg in die 2. Bundesliga und gegen den Abstieg in die Bezirksliga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/starker-teamauftritt-der-waspo-schwimmer-in-osnabrueck-343795.html