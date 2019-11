Empfehlung - Starker Saisonstart der Schüttorfer Sportschützen

Beverstedt Die Luftgewehrmannschaft der SSG Schüttorf gewann am ersten Wettkampfwochenende der Landesverbandsliga in Beverstedt gegen den Mitfavoriten aus Rhadereistedt mit 3:2 und konnte sich auch gegen den Gastgeber mit 3:2 durchsetzen. Die Schüttorfer sind in der vergangenen Saison aus der Landesverbandsoberliga abgestiegen und stehen derzeit auf Platz 2 der Landesverbandsliga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/starker-saisonstart-der-schuettorfer-sportschuetzen-327948.html