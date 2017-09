Empfehlung - Starker Gegner, spezielle Stimmung

Eisenach. Die letzten drei Spiele gegen den ThSV Eisenach hat die HSG Nordhorn-Lingen verloren, dennoch reist der Grafschafter Handball-Zweitligist am Sonnabend zuversichtlich zum zweiten Saisonspiel nach Thüringen. In der Werner-Aßmann-Halle (Anwurf 19.30 Uhr) kommt es zum Duell zweier Teams, die nach einem erfolgreichen Saisonstart nachlegen wollen. Die Eisenacher waren vor acht Tagen beim Derbysieg in Aue (24:20) „die klar bessere Mannschaft“, wie Heiner Bültmann dem Videostudium des Gegners entnommen hat. Doch auch der HSG-Trainer und seine Spieler können auf die Leistung gegen Saarlouis (26:19) aufbauen. „Es ist einfacher zu arbeiten, wenn man gewonnen hat“, beschreibt er die positiven Auswirkungen des erfolgreichen Auftakts.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/starker-gegner-spezielle-stimmung-205968.html