Starker ECN siegt 7:3 in Hamburg

Hamburg Das war ganz stark: Der EC Nordhorn hat in der Eishockey-Regionalliga am Freitagabend einen 7:3 (2:0, 4:3, 1:0)-Erfolg beim Hamburger SV eingefahren. „Wir haben von Anfang an sehr konzentriert gespielt. Die Jungs haben den Matchplan gut umgesetzt“, lobte ECN-Coach Andris Bartkevics seine Mannschaft. Die Nordhorner gingen durch zwei Treffer von Konstantin Ljubobratets (12., 20.) mit 2:0 in Führung und spielten auch im zweiten Drittel konstant gut weiter. „Wir haben unsere Chancen genutzt und in der Defensive sehr, sehr gut gespielt“, berichtete Bartkevics. Wichtig: Der ECN konterte durch den starken Kevin Schophuis mit dem sechsten Treffer (38.), als der HSV 19 Sekunden zuvor auf 3:5 verkürzt hatte. „Das war die Entscheidung“, analysierte der ECN-Coach. Die Nordhorner Eishockey-Spieler sind schon am Sonntag wieder im Liga-Einsatz, wenn die Bremer Weserstars um 18.30 Uhr in der Grafschafter Eissporthalle gastieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/starker-ecn-siegt-73-in-hamburg-266696.html