Empfehlung - Starker Auftritt der Waspo-Schwimmerinnen

Osnabrück Die Schwimmerinnen des Waspo Nordhorn haben beim Bezirksliga-Mannschaftswettkampf mit 10.989 Punkten den vierten Platz belegt. Während die eine Hälfte der Mannschaften in Delmenhorst startete, schwammen die Nordhornerinnen in Osnabrück gegen den stärkeren Teil der Kontrahenten. Das Team bestand aus vielen Schwimmerinnen, die nur ein oder zwei Strecken belegten. Somit konnten sie sich gezielt vorbereiten und sich am Wettkampftag auf diese konzentrieren. Dies gelang vor allem der Jüngsten im Team, Nele Monse (2005). Sie schwamm über die langen Kraulstrecken 400 und 800 Meter sehr gute Bestzeiten. Auch Svenja Niehaus, ebenfalls Youngster im Team, konnte über zwei Rückenstrecken (100/200m) ihre Bestzeiten verbessern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/starker-auftritt-der-waspo-schwimmerinnen-282574.html