Empfehlung - Starke Rückkehrerinnen in Schüttorf und Neuenhaus/Uelsen

Schüttorf/Neuenhaus In der Landesliga ist die Vorfreude auf den Saisonstart aus Sicht der Grafschafter Handballerinnen in diesem Jahr besonders groß. Gleich fünf Mannschaften aus dem Kreisgebiet gehen hier auf Torejagd, jede Menge Derbys stehen an. Das erste geht direkt zum Ligastart in der Schüttorfer Jahnhalle über die Bühne. Am Sonnabend (17.30 Uhr) empfängt der FC 09 die SG Neuenhaus-Uelsen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/starke-rueckkehrerinnen-in-schuettorf-und-neuenhausuelsen-317068.html