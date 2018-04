Empfehlung - Starke Premiere für TSG-Tanzpaar Sperling/Pape in Berlin

gn Berlin. Starke Premiere für Theresa Sperling und Martin Pape von der TSG Nordhorn beim Turnier um das „Blaue Band der Spree“ in Berlin: Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt gewann das Tanzpaar in der C-Klasse gleich drei Goldmedaillen und wurde zudem einmal Zweiter. Zusammen mit zwölf weiteren TSG-Paaren waren Sperling und Pape beim größten deutschen Tanzturnier in der Hauptstadt am Start. Im international hochklassig besetzten Turnier „World Open“ belegten die Nordhorner Standard-Asse Luise Maul und Luc Albrecht den starken 46. Platz; die Beiden waren damit das beste von vier Paaren des Niedersächsischen Tanzsport-Verbandes NTV.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/starke-premiere-fuer-tsg-tanzpaar-sperlingpape-in-berlin-231356.html