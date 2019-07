Empfehlung - Starke Leistungen der TSG-Paare in historischer Stadthalle

Wuppertal Gute Platzierungen haben Tanzpaare der TSG Nordhorn bei der so genannten Dance Comp, einem internationalen Tanzturnier in Wuppertal, erreicht. Ausgetragen wurde der Wettbewerb in den drei Sälen der historischen Stadthalle mit ihrem außergewöhnlichen Ambiente. Im Großen Saal, dem Herzstück der barocken Anlage, wurden auf höchstem Niveau die 13 World-Dance-Sport-Federation-Turniere (WDSF) in Latein und Standard ausgetragen. Die Veranstalter erhielten fast 2500 Anmeldungen aus 37 Nationen zu den 73 Turnieren von Einsteigerniveau (D) bis hin zur höchsten Leistungsklasse S. Sogar aus Hongkong reisten Tänzer zum drittgrößten deutschen Tanzturnier.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/starke-leistungen-der-tsg-paare-in-historischer-stadthalle-307285.html