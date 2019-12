Empfehlung - Starke HSG bereitet den „Löwen“ große Probleme

Mannheim Mit dieser Gegenwehr des Bundesliga-Schlusslichts aus Nordhorn und Lingen hatte das Topteam aus Mannheim sicher nicht gerechnet: Die HSG spielte am Donnerstagabend in der Mannheimer SAP-Arena überraschend frech auf, düpierte den hohen Favoriten Rhein-Neckar Löwen mit mutigen Offensivaktionen und einer aufmerksamen Abwehrreihe – und sorgte so vor 6515 Zuschauern für viel Stress beim Gastgeber. Bis weit in die zweite Halbzeit hinein war der Ausgang der Partie völlig offen, und sieben Minuten vor Schluss kam die Mannschaft von HSG-Trainer Geir Sveinsson beim Stand von 25:25 sogar für einen Sieg beim Tabellenfünften in Frage, ehe sie sich im Angriff einige Fehler zu viel leisteten und sich die „Löwen" glücklich mit 32:28 (16:15) doch durchsetzten. „Nordhorn hat es echt gut gemacht. Sie haben gerade vor der Pause viele Tore mit der ersten Welle erzielt, das darf uns nicht passieren", sagte Nationalspieler Jannik Kohlbacher im Interview mit dem Fernsehsender „Sky".