Starke Ergebnisse der Waspo-Schwimmer bei Kreismeisterschaft

gn Nordhorn. Bei der Kreismeisterschaft über die kurze Strecke im Nordhorner „Delfinoh“ absolvierten am vergangenen Wochenende 76 Schwimmer 398 Starts. „So gefüllt wie in diesem Jahr war die Halle bei der Kreismeisterschaft selten“, heißt es in der Mitteilung von Waspo Nordhorn. Dies lag wohl auch daran, dass zum ersten Mal auch 50-m-Strecken angeboten wurden, und so auch die ganz Jungen (Jahrgang 2010) bei ihrer ersten Meisterschaft starten durften. Außerdem sponserte der Kreisschwimmverband Handtücher für alle Aktiven.

Wie gewohnt wurde die beste Einzelleistung in der Jugend C mit einem Wanderpokal belohnt. Dabei wurden die beiden Waspo-Schwimmer Nele Monse (Jahrgang 2005) und Johann Küpers (2005) für die beste Punktleistung über eine Strecke geehrt. Nele sicherte sich den Pokal über 400 m Freistil mit einer Zeit von 5:29,17 Minuten und 361 Punkten. Johann holte über 100 m Lagen in 1:17,71 Minuten 270 Punkte.

Die Schwimmer der ersten Mannschaft überraschten trotz der Vorbereitung auf die deutsche Mannschaftsmeisterschaft ihre Trainer Marcel und Gaby Ekkelboom mit teilweise sehr guten Zeiten. Die Jungs überzeugten vor allem über 200 m Freistil. Besonders Reyk Rüger (1994) zeigte mit seiner Zeit von 2:01,98 Minuten und einer persönlichen Verbesserung von mehr als 1,5 Sekunden, was in ihm steckt. Ganz dicht folgte ihm Milan Monse (2000) in 2:02,04 Minuten.

Anscheinend übertrug sich die schnelle Welle über diese Strecke auch auf Catharina Mundt (1997). Mit 2:16,73 Minuten verbesserte sie ihre persönliche Bestzeit um fast vier Sekunden und schwamm sich unter die zehn schnellsten Schwimmerinnen in der ewigen Bestenliste des Vereins. Die anderen Mädchen ließen es vor allem über die 100-m-Strecken krachen. Dabei fielen vor allem Clara Schiphorst (1999) und Alina Bohlen (2001) auf. Alina lässt mit einer Zeit von 1:18,45 Minuten über 100 m Brust gutes für die nationalen Titelkämpfe hoffen. Auch über 100 m Rücken schrammte sie die 1:10 mit 1:10,87 Minuten. Clara Schiphorst verbesserte sich über die Schmetterlingsstrecke um zwei Sekunden auf 1:10,62 Minuten. Auch Sören Ekkelboom war über diese Strecke mit 1:04,15 Minuten zwei Sekunden schneller als jemals zuvor.

Aus der zweiten Mannschaft drängten neben den beiden Pokalgewinnern vor allem die drei Mädchen Elena Küpers (2004), Svenja Niehaus (2004) und Lena Burkert (2006) in den Vordergrund. Elena verbesserte sich über alle vier geschwommenen Strecken sehr stark und schwamm über die 100-m-Strecken vorne mit. Svenja belegt eher die längeren Strecken. Vor allem über 200 m Lagen überraschte sie mit einer Verbesserung von zehn Sekunden (3:11,25 Minuten). Lena, ganz frisch in der Mannschaft, zeigte, dass sich intensives Training lohnt. Neben starken 100 m Rücken und 100 m Lagen durfte sie gleich an beiden Tagen in den Staffeln mitschwimmen.

Für vier Schwimmer von den Kleinsten war der Sonntag besonders erfolgreich, da sie sich für die Bezirksmeisterschaft im März qualifiziert haben. Dies sind Nikolas Temme (2009), Jano Schröder (2009), Malte Leander Feldhoff (2009) und Burga Karademir (2008).

Die Schwimmer aus Emlichheim gingen 35 Mal an den Start. Isabel Kerpels (2008) und Lucia Alers (2005) qualifizierten sich ebenfalls für die Bezirksmeisterschaft. Während Lucia dort zweimal an den Start gehen darf, sicherte sich Isa vier Starts. Der Neuenhauser Ande Brink (2007) darf ebenfalls zweimal schwimmen. Hayley Harmelink als jüngste Teilnehmerin aus dem Jahrgang 2010 wurde dreifache Kreismeisterin.