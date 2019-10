Empfehlung - Stark: Gleich elf Torschützen beim Sieg der SG-Handballer

Neuenhaus Mit einer großen mannschaftlichen Geschlossenheit haben die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen ihr Heimspiel gegen den Oberliga-Absteiger TSV Bremervörde gewonnen: Beim 31:24 (16:13)-Sieg am Sonnabend in Neuenhaus trugen sich elf der zwölf Feldspieler in die Torschützenliste ein. Auch der erneute souveräne Abwehrchef Tim Diekmann erzielte einen Treffer. „Dass passte zu diesem gelungenen Abend“, sagte Spielertrainer Jörn Wolterink, mit sechs Toren der erfolgreichste Torschütze seiner Mannschaft. Bester Werfer der gesamten Partie war Philipp Habermann mit acht Treffern. Den Top-Torschützen des TSV Bremervörde hatte die SG indes gut im Griff: Felix Weber kam in der Boussy-Sporthalle nur auf magere drei Tore.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/stark-gleich-elf-torschuetzen-beim-sieg-der-sg-handballer-326063.html