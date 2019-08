Empfehlung - Stark: Drei 09-Volleyballer im Beach-Finale von Fehmarn

Fehmarn Volleyballer des FC 09 sorgen auf der deutschen Beachtour weiter für Furore: Beim Turnier auf Fehmarn kam es am Sonntag sogar zu einem Schüttorfer Finale, das David und Bennet Poniewaz (FC 09) mit 21:14 und 21:19 gegen den Schüttorfer Dan John und Partner Eric Stadie (Berlin) für sich entschieden. Damit feierten die Zwillinge, die ab September auch wieder in der 2. Liga für Schüttorf auf Punktejagd gehen, ihren dritten Turniersieg auf der nationalen Tour in diesem Sommer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/stark-drei-09-volleyballer-im-beach-finale-von-fehmarn-311506.html