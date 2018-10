Stäbler vor Finale um WM-Hattrick: „Wird die Hölle los sein“

Frank Stäbler will am Abend WM-Geschichte schreiben. Der deutsche Ausnahme-Ringer steht im Finale und kann etwas schaffen, was es noch nie gab. Sein Gegner ist ein Lokalmatador. Stäbler erwartet die „Hölle“ und freut sich darauf.