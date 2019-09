Stäbler schafft noch Olympia-Quali - Auch Popp dabei

Nach seinem WM-K.o. am Sonntag war Frank Stäbler völlig platt - in der Hoffnungsrunde aber feierte er doch noch ein Happy End. Der Routinier schaffte die Qualifikation für Olympia und damit sein großes Ziel. Nicht nur Stäbler jubelte in Kasachstan.