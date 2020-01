Empfehlung - Stadtring-Gymnasium erreicht Landesfinale im Handball

Rastede Beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ haben die Handballerinnen des Gymnasiums Nordhorn den Bezirksentscheid gewonnen und sich damit für das Turnier auf Landesebene am Mittwoch, 11. März, in Barsinghausen, qualifiziert. In Rastede setzten sich die von Merit Wolter und Viktoria Lytze gecoachten Schülerinnen in einem spannenden Finale der Wettkampfklasse II gegen die Mannschaft des Greselius-Gymnasium aus Bramsche mit 13:12 durch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/stadtring-gymnasium-erreicht-landesfinale-im-handball-341730.html