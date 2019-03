Empfehlung - Stadtflur-Schüler verteidigen ihren Meistertitel

Nordhorn Acht Grundschulen mit elf Teams haben im Euregium an der Nordhorner Leichtathletikmeisterschaft teilgenommen. Zum 23. Mal in ununterbrochener Reihenfolge hatte der Leichtathletikclub Nordhorn (LCN) kurz vor den Osterferien wieder einmal Kinder der dritten und vierten Klassen zum Dreikampf aus Laufen, Werfen und Springen sowie einem abschließenden Staffelwettbewerb eingeladen. Eine klasse Organisation zeichnete erneut die Veranstaltung aus. Der Sieg ging wie im Vorjahr an die jungen Sportler der Grundschule Stadtflur. Zweiter wurde die Grundschule Am Roggenkamp, gefolgt von der Pestalozzischule.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/stadtflur-schueler-verteidigen-ihren-meistertitel-288974.html