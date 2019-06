Stadtflur-Kicker dominieren Nordhorner Grundschulcup

Das Fußballturnier wurde in diesem Jahr zum 30. Mal ausgetragen, zum letzten Mal vom bisherigen Organisationsteam. Die Grundschule Stadtflur gewann das Finale gegen die Grundschule Blumensiedlung mit 3:0. Am Donnerstag steht der Kreisentscheid an.