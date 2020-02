Empfehlung - Stadtflur ist erneut Grundschul-Turniersieger im Handball

Nordhorn Den Nordhorner Handballmeister haben am vergangenen Sonnabend neun Teams aus acht Nordhorner Grundschulen ausgespielt. Dabei gelang es der Grundschule Stadtflur, ihren Vorjahreserfolg zu wiederholen. Das Finale gegen die Maria-Montessori-Schulen war an Spannung nicht zu überbieten. In einem sehenswerten Endspiel erspielten sich beide Teams zahlreiche Torchancen, trafen aber auf starke Torhüter. Nach Abpfiff stand es 4:4 unentschieden, sodass ein Siebenmeterwerfen die Entscheidung bringen musste. Am Ende behielt die Stadtflur-Grundschule mit 6:5 die Oberhand und qualifizierte sich damit für den Kreisentscheid am 22. März in der Kreissporthalle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/stadtflur-ist-erneut-grundschul-turniersieger-im-handball-344652.html