Empfehlung - Stabhochspringerin Ryzih und Läuferin Krause im WM-Finale

dpaDoha Die 31-jährige EM-Zweite von 2016 aus Ludwigshafen übersprang in der Qualifikation 4,60 Meter. Der Endkampf um die Medaillen wird am Sonntag ausgetragen. Katharina Bauer scheiterte dagegen dreimal an der Anfangshöhe von 4,20 Metern und schied aus. Die 29-Jährige vom TSV Bayer Leverkusen ist die erste Stabhochspringerin, die mit einen Defibrillator bei einer Weltmeisterschaft an den Start ging. Seit ihrer Kindheit leidet sie an Extraherzschlägen.(...)