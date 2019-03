Empfehlung - Staatsanwaltschaft will Erfurter Arzt bald vernehmen

dpaAugsburg „Der Arzt ist inzwischen in der JVA in München“, sagte der Leiter der zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft, Kai Gräber, der „Augsburger Allgemeinen“. Sein Ziel sei es, „im Laufe der kommenden Woche eine Vernehmung anzusetzen, um zu sehen, ob und was er sagen will“, führte Gräber weiter aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/staatsanwaltschaft-will-erfurter-arzt-bald-vernehmen-285100.html