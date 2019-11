Empfehlung - SSG Schüttorf sichert vorzeitig den Landesliga-Verbleib

Schüttorf Die Sportschützen der SSG Schüttorf haben nach zwei gewonnenen Wettkämpfen am vergangenen Wochenende aktuell die Tabellenführung in der Landesliga übernommen. Am zweiten Wettkampftag der Saison konnten sie gegen die Mannschaften des SV Himmelpforten und der SSG Wittlage in der heimischen Sportanlage der Gilde Schüttorf die Saisonsiege drei und vier einfahren. Trotz noch drei verbleibender Wettkämpfe hat die SSG Schüttorf damit das Saisonziel des Klassenerhalts bereits jetzt erreicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ssg-schuettorf-sichert-vorzeitig-den-landesliga-klassenerhalt-330853.html