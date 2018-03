Empfehlung - SpVgg. Brandlecht-Hestrup holt wichtigen Punkt

Sögel. Die Bezirksliga-Fußballer der SpVgg. Brandlecht-Hestrup haben im Abstiegsduell beim SV Surwold ein 1:1 (0:1)-Unentschieden geholt und damit das vorrangige Ziel erreicht, in der Tabelle vor dem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu bleiben. „Wir können mit dem Ergebnis absolut leben, das war ein glücklicher Punktgewinn“, sagte Matthias Hartwich aus dem Trainerteam der Spielvereinigung. Die Grafschafter kamen auf dem Kunstrasen in Sögel nicht gut ins Spiel, Surwold ging durch Niklas Papen in Führung (15.). Brandlecht-Hestrup kam nach einer halben Stunde etwas besser ins Spiel, die Gäste hatten aber Glück, dass die Emsländer Kontersituationen nicht gut ausspielten. Nach Umstellungen in der Pause fand die Spielvereinigung besser in die Partie und hatte zwei Schusschancen durch Janek Moggert (48., 60.), die der Keeper jeweils hielt. Die Gastgeber verbuchten noch zwei Schüsse, die die Latte streiften. Außerdem schoss ein SVS-Akteur vorbei, als er mit einem Mitspieler auf das Gästetor zulief. Den Ausgleich erzielte Fabian Hüer. Er spitzelte eine zu kurze Kopfballrückgabe (79.) ins Tor. In der Nachspielzeit hielt Ruwen Nolders den Punkt für die Brandlechter fest, als er einen Kopfball stark parierte (90.+2).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spvgg-brandlecht-hestrup-holt-wichtigen-punkt-228322.html