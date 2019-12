Empfehlung - Sprinkmeyers klasse Sieg gegen die deutsche Nummer 88

Neuenhaus In der Nordliga warten die Tennisspielerinnen des TC Rot-Weiß Neuenhaus weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis: Am Sonnabend ging das erste Heimspiel der Wintersaison gegen den TC an der Schirnau aus Kaltenkirchen verloren. Für den einzigen Punkt beim 1:5 sorgte die stark auftrumpfende Franziska Sprinkmeyer.(...)