Empfehlung - Sportwerk-Cup: Vorwärts sackt als Zweiter 500 Euro ein

Ochtrup Den Turniersieg hat der SV Vorwärts beim Euregio-Sportwerk-Cup knapp verpasst. Doch 500 Euro für Platz zwei bei der ersten Auflage dieser Indoor-Veranstaltung im neuen Sportleistungszentrum in Ochtrup waren ein schönes Trostpflaster für die 2:3-Niederlage des Fußball-Bezirksligisten im Finale gegen den SV Mesum. Der Stadt- und Liga-Rivale VfL Weiße Elf sackte für Rang drei 250 Euro ein. Der FC Schüttorf 09 hatte bei dem Turnier des FSV Ochtrup am Sonnabend ebenfalls die Hauptrunde erreicht, scheiterte aber mit 2:3 im Viertelfinale am späteren Turniersieger Mesum.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sportwerk-cup-vorwaerts-sackt-als-zweiter-500-euro-ein-340337.html