Empfehlung - Sportschützen haben ihr Saisonziel noch übertroffen

gn Schüttorf. In der Landesliga hat die Luftgewehr-Mannschaft der SSG Schüttorf am letzten Wettkampftag den Heimvorteil genutzt und in Schüttorf zwei entscheidende Siege gegen den Abstieg gefeiert. Mehr noch: Bedingt durch die enge Tabellenkonstellation in der Gruppe B schafften die Obergrafschafter als Vierter jetzt sogar noch den Einzug ins Viertelfinale.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sportschuetzen-haben-ihr-saisonziel-noch-uebertroffen-221264.html