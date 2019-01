Empfehlung - Sportlicher Jahresausklang in der Grafschaft

Nordhorn Auf der Zielgeraden des Jahres 2018 sind die Grafschafter an vielen Orten noch einmal sportlich aktiv gewesen. Sie bewegten sich allein, in der Gruppe oder gingen bei einem der Silvesterläufe an den Start. Beim SV Vorwärts Nordhorn kamen am Silvestertag bereits um 12 Uhr etwa 120 Läufer und Walker zusammen, um gemeinsam und sportlich das Jahr ausklingen zu lassen. Nach dem gemeinschaftlichen Aufwärmen liefen sie in verschiedenem Tempo und ohne Zeitnahme vom Sportgelände am Immenweg aus zum Südufer, um über unterschiedlich lange Strecken zum Startpunkt zurückzukehren. Ein Startgeld wurde nicht erhoben, der Verein bat um Spenden für die Hospizhilfe Grafschaft Bentheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sportlicher-jahresausklang-in-der-grafschaft-274147.html