Sportgala: Henrike Hanser-Naber und Gisela Snieders geehrt

In einem festlichen Rahmen rückte die Stadt Nordhorn auch zwei verdiente Ehrenamtlerinnen in den Mittelpunkt. Beide engagieren sich seit Jahrzehnten im Karateverein bzw. beim SV Vorwärts. Snieders fehlte am Freitagabend aus gesundheitlichen Gründen.