Sportakrobaten des VfL Weiße Elf auf neuen Wegen

Tonbridge Nachdem die Sportakrobaten des VfL Weiße Elf in den vergangenen drei Jahren über Ostern ins Trainingslager nach Italien gefahren waren, fand die Gruppe um Trainerin Rebecca Haase es an der Zeit, etwas Neues zu probieren: Daher ging es vom 8. bis 12. April nach Tonbridge in der englischen Grafschaft Kent, 45 Kilometer südöstlich von London gelegen. Die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt wurden bei einem Tagesausflug inspiziert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sportakrobaten-des-vfl-weisse-elf-auf-neuen-wegen-292661.html