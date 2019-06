Empfehlung - Sportabzeichentag: Kinder feuern sich zu Höchstleistungen an

Nordhorn Wochenlang wurde geplant und vorbereitet, am Donnerstagabend bei der Generalprobe lief alles glatt – und dann, als der große Sportabzeichen-Tag des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Nordhorn starten sollte, funktionierte die Lautsprecheranlage nicht. Na und? Statt sich wie geplant mit Musik gemeinsam aufzuwärmen, begannen die vielen Kinder und Jugendlichen aus der gesamten Grafschaft am Freitagmorgen einfach schon mal damit, weshalb sie angereist waren – und sprangen in die Weitsprunggrube, rannten 50 Meter im Sprint und warfen voller Elan den Schlagball. Rund 1000 Jungen und Mädchen waren den ganzen Vormittag – angefeuert und motiviert von mehreren Prominenten, vielen Helfern und ihren Lehrern und Betreuern – auf der Deegfeld-Sportanlage aktiv.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sportabzeichentag-kinder-feuern-sich-zu-hoechstleistungen-an-304799.html